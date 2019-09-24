Что за рыба охотится за человеческими гениталиями?

Оказалось, что в Иллинойсе появился новый водный обитатель, который напугал всех жителей штата. Так, в озере Лу Игер запретили купание из-за рыбы Паку.

Именно эта рыба еще в 2011 году напала на двух рыбаков в Папуа-Новой Гвинее и отгрызла им гениталии. Мужчины скончались от потери крови. Но вот как Паку оказалась в Штатах, непонятно. Американцы, удивленные странной рыбе с человеческими зубами, в начале приняли ее за пиранью.

Все было настолько интригующим, что мы расставили сетки и с нетерпением ждали встречи с чудовищем. Этим чудовищем оказалась рыба, зубы которой были очень похожи на зубы человека,

— рассказал рыбак Джереми Уэйд, которому удалось выловить страшную рыбу.

При этом Паку действительно относится к виду пираньевых, но питается обычно растительной едой и орешками. Только вот ученые не выяснили, почему она питает такую слабость к интимным мужским органам.