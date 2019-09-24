Что за рыба охотится за человеческими гениталиями?

Несколько лет назад в США появились пугающие сообщения о странных рыбах, которые охотятся на мужчин. А точнее, на их органы, сообщает Rambler.ru.
Оказалось, что в Иллинойсе появился новый водный обитатель, который напугал всех жителей штата. Так, в озере Лу Игер запретили купание из-за рыбы Паку.
Именно эта рыба еще в 2011 году напала на двух рыбаков в Папуа-Новой Гвинее и отгрызла им гениталии. Мужчины скончались от потери крови. Но вот как Паку оказалась в Штатах, непонятно. Американцы, удивленные странной рыбе с человеческими зубами, в начале приняли ее за пиранью.
Все было настолько интригующим, что мы расставили сетки и с нетерпением ждали встречи с чудовищем. Этим чудовищем оказалась рыба, зубы которой были очень похожи на зубы человека,
— рассказал рыбак Джереми Уэйд, которому удалось выловить страшную рыбу.
При этом Паку действительно относится к виду пираньевых, но питается обычно растительной едой и орешками. Только вот ученые не выяснили, почему она питает такую слабость к интимным мужским органам.
На самом деле Паку родом из Амазонки, где было зафиксировано немало случаев, когда рыба кусала местных жителей за гениталии. Эта рыба может быть длиной до 70 см, а ее масса достигает 30-40 кг. Однако, если Паку была небольшой, спастись от ее зубов, скорее всего, удастся.