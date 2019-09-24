Скончался владелец сети отелей Hilton, Пэрис осталась без наследства

Сама внучка написала трогательные слова о Хилтоне в социальных сетях, назвав того легендой. Бэррон отличался желанием помогать тем, кто в этом нуждается. По этой причине почти все свое состояние он завещал фонду имени Конрада Хилтона. Ровно так же когда-то поступил его отец.

Журналисты предполагают, что решение оставить наследников без денег Бэррон принял, наблюдая за их поведением. В частности, Пэрис Хилтон прославилась страстью к вечеринкам и алкоголю. Она не раз нарушала закон и так и не смогла выйти замуж. Тем не менее, внучка отельного магната не переживает за отсутствие наследства и ни словом не обмолвилась о решении деда.