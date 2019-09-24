Николай Цискаридзе удивился размеру своей пенсии

Ранее журналисты сообщили, что экс-солист Большого театра получает пенсию в 12 тысяч рублей (170 евро).
Знаете, я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда журналисты знают, если я не знаю, сколько она",
– рассказал Цискаридзе.
Артист подчеркнул, что точно не знает, сколько ему начисляет государство на карточку.
45-летний Николай Максимович, как и все балетные, получает досрочную трудовую пенсию. Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет, а у Цискаридзе стаж работы в Большом театре — 21 год. 12 тысяч рублей (170 евро), которые он получает ежемесячно, остаются на банковском счете.