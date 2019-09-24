Елена Темникова похвасталась роскошной виллой на Мальдивах

Елена Темникова решила сбежать от осенних холодов и отправилась в отпуск на Мальдивы. Экс-солистка группы Serebro называет этот курорт своим вторым домом и регулярно отдыхает там вместе с дочерью Александрой. И артистку вполне можно понять, ведь в качестве постоянной резиденции она облюбовала шикарный бутик-отель Milaidhoo Island Maldives, на территории которого находится заповедный коралловый риф, охраняемый ЮНЕСКО.

В этом райском месте Темникова снимает роскошную виллу, оборудованную собственной террасой, бассейном с пресной водой и выходом к пляжу с мягким белым песком. Домик, правда, не очень большой, но комфортный, а вся мебель в нем выполнена по индивидуальному заказу.

Еще к услугам гостей отеля три ресторана и два бара, где можно полакомиться местными деликатесами, а также СПА-центр. Кроме того все постояльцы Milaidhoo Island Maldives получают круглосуточного личного помощника, готового сделать их отдых еще более комфортным, и приветственный подарок от отеля — фрукты и шампанское.

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