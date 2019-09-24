Стриптизерша, которую сыграла Джей Ло, заявила, что актриса опорочила ее образ

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о группе танцовщиц стриптиза, лишившихся сбережений после кризиса. Девушки решили отомстить и провернуть аферу, жертвами которой стали богатые клиенты с Уолл-стрит.

И у стриптизёрши Рамоны, роль которой исполнила Джей Ло, есть прототип — Саманта Барбаш. Она лентой крайне недовольна. Саманта обвинила продюсерскую компанию STX films в клевете. По её словам, Дженнифер совсем не советовалась с ней при создании образа героини и воплотила на экране саму себя. Барбаш отметила, что вообще не танцевала на шесте. Кроме того, создатели в целом использовали её историю без разрешения и ничего не заплатили.

Теперь Саманта надеется на компенсацию, а в противном случае обещает обратиться в суд, пишет TMZ. Однако представители компании STX films возразили, что они не нуждаются в одобрении Барбаш, чтобы рассказывать истории, которые основаны на фактах, находящихся в открытом доступе.