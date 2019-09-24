Русские модели из Эстонии вернулись с конкурсов красоты с коронами

Мы посетили столько интересных мест. Финал проходил в Индонезии. У нас было бесконечное количество репетиций и мероприятий, всё на высоких каблуках. Хочу отметить, что осень в Сингапуре только на календаре, а так там всё ещё жаркое лето. Очень устала, но я довольна. У меня появилось столько друзей по всему миру, теперь практически везде у меня есть подруги. Главное, что на конкурсе я чувствовала поддержку других участниц. Это был конкурс-праздник. Советую всем смелым и красивым девушкам попробовать свои силы на конкурсах. Не стоит бояться, это впечатления и эмоции на всю жизнь,