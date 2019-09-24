Модели из Эстонии вернулись с конкурсов красоты с коронами

На прошлой неделе завершились два престижных международных конкурсах красоты и таланта Miss Tourism Worldwide 2019 и Super Model Universe 2019. Представительницы Эстонии Анастасия Габрукевич и Яна Мария Рохилайд вернулись домой с титулами и коронами.
В Софии завершился престижный международный модельный конкурс Super Model Universe 2019. Эстонию на этом конкурсе представляла 18-летняя модель агентства Angel Models Agency Яна Мария Рохилайд. Девушка вошла на конкурсе в Топ 5 и завоевала титул Super Model Universe 2019 IV runner up.
Победителем среди девушек стала представительница Малайзии, у мужчин главный титул у Украины.
Конечно я надеялась на хороший результат, но видя других участников конкурса понимала, что конкуренция очень серьёзная. Очень довольна, что смогла стать четвёртой вице-мисс. Это мой первый международный конкурс в моделлинге, но теперь я могу сказать смело, что точно не последний,
- поделилась Яна Мария.
Неделя была настолько захватывающая, что рассказывать можно очень долго. Участие в неделе моды в Софии оставило неизгладимое впечатление. Полный зал, известные дизайнеры, софиты, вспышки фотокамер. Я счастлива и рада, что выступила достойно. Очень подружились со всеми участниками. Это было одно их самых захватывающих событий в моей жизни,
- добавила она.
В Сингапуре завершился международный конкурс красоты Miss Tourism Worldwide 2019. Эстонию на этом престижном конкурсе представила 23-летняя Анастасия Габрукевич. Модель была отмечена на конкурсе спецтитулом. Победила на конкурсе представительница Куракао.
Столько участниц, на конкурсе были девушки со всего мира. Победили самые достойные. И пусть я не вошла на этот раз в топ, но сдаваться не собираюсь. На следующих конкурсах постараюсь выжать из себя максимум,
- поделилась Настя.
Мы посетили столько интересных мест. Финал проходил в Индонезии. У нас было бесконечное количество репетиций и мероприятий, всё на высоких каблуках. Хочу отметить, что осень в Сингапуре только на календаре, а так там всё ещё жаркое лето. Очень устала, но я довольна. У меня появилось столько друзей по всему миру, теперь практически везде у меня есть подруги. Главное, что на конкурсе я чувствовала поддержку других участниц. Это был конкурс-праздник. Советую всем смелым и красивым девушкам попробовать свои силы на конкурсах. Не стоит бояться, это впечатления и эмоции на всю жизнь,
- добавила она.
Поздравляем всех участниц и победителей конкурсов.
Напоминаем, что в агентстве Angel Models Agency продолжается кастинг на конкурс Grandma Univrese/Classic Universe Estonia 2019, на который ждут участниц 45+ или женщин, у которых уже есть внуки. Подробнее на официальной странице агентства в Facebook.