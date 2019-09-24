Иванка Трамп в неудачном белье появилась на Генеральной Ассамблее ООН

Для важного события Иванка выбрала элегантный образ: идеальную укладку, эффектный макияж, миди юбку Prada с 3D-изображением роз стоимостью в две тысячи долларов, лакированные черные туфли и голубую рубашку.

Последняя и стала предметом серьезных споров в Сети: в основном, насчет того, есть ли под ней белье, почему на столь серьезном международном мероприятии так холодно и смотрела ли Иванка в зеркало, прежде чем выйти из дома.