Вт, 24.09.2019
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  • Иванка Трамп в неудачном белье появилась на Генеральной Ассамблее ООН

Иванка Трамп в неудачном белье появилась на Генеральной Ассамблее ООН

Вчера 37-летняя дочь президента США Иванка Трамп приняла участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а также выступила на ежегодном саммите Concordia, пишет Супер.

Для важного события Иванка выбрала элегантный образ: идеальную укладку, эффектный макияж, миди юбку Prada с 3D-изображением роз стоимостью в две тысячи долларов, лакированные черные туфли и голубую рубашку.

Последняя и стала предметом серьезных споров в Сети: в основном, насчет того, есть ли под ней белье, почему на столь серьезном международном мероприятии так холодно и смотрела ли Иванка в зеркало, прежде чем выйти из дома.

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