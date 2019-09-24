Всего четверть часа! Вот что сделают с вашим телом 15 минут прогулок каждый день

Большинство людей хорошо осведомлены о бесчисленных выгодах от регулярных физических упражнений, в частности, об эффекте, которое они могут оказать на психическое, эмоциональное и физическое здоровье. Несмотря на эти знания, большинство американцев предпочитают не заниматься спортом вообще, или уделяют ему недооцененно мало времени.
По словам Санджая Шармы, профессора наследственных заболеваний сердца в спортивной кардиологии в больнице Св. Георгия фонда NHS Foundation Trust в Лондоне:
Мы никогда не сможем избежать старости, но можем отложить время, когда она приблизиться. Мы можем выглядеть моложе, когда нам 70, и можем дожить до девяноста лет. Спорт дает вам три-семь дополнительных лет жизни. Это антидепрессант, он улучшает когнитивные функции, и теперь есть доказательства того, что он может замедлять развитие деменции.
Вот некоторые из преимуществ ежедневной ходьбы:
1. Это может снизить риск диабета
Результаты исследования здоровья Гарвардских медсестер показали, что у женщин, которые ходили по полчаса в день, риск развития диабета был на 30% ниже. Также было установлено, что ходьба способна уменьшить опасный абдоминальный жир, что может привести к диабету.
2. Это снижает риск болезни Альцгеймера
Исследователи из системы здравоохранения Университета Вирджинии обнаружили, что мужчины в возрасте 71–93 лет, которые ходили более 1/4 мили в день, вдвое меньше болели Альцгеймером и деменцией по сравнению с участниками, которые ходили меньше.
3. Это снижает высокое кровяное давление
Исследователи обнаружили, что умеренная интенсивность ходьбы снижает риск высокого кровяного давления.
4. Это помогает пищеварению
Тара Алейхем, физиотерапевт из онкологического центра в Америке, утверждает, что ходьба может улучшить вашу желудочную подвижность.
5. Это уменьшает боль и увеличивает подвижность
Американская кардиологическая ассоциация опубликовала статью, которая показала, что ежедневная ходьба может улучшить подвижность у людей с PAD (заболеванием периферических артерий).
6. Улучшает здоровье костей
У людей, которые занимаются спортом ежедневно, более здоровые и крепкие зубы, а регулярные физические упражнения укрепляют кости и снижают риск остеопороза, переломов и сокращения позвоночника.
7. Улучшает познавательные способности
Исследования показали, что регулярная ходьба повышает когнитивные способности как у детей, так и у взрослых.
8. Приводит к долголетию
Многочисленные исследования доказали, что регулярная ходьба снижает риск смертности.
9. Улучшает настроение
Результаты исследования 2016 года показали, что ходьба не менее 20 минут в день повышает уверенность в себе и внимательность, а также уменьшает чувство гнева и враждебности.
Доктор Меркола также предлагает:
Пока вы привыкаете к ежедневной прогулке, выберите место, подходящее для прогулок босиком - например, травяной парк или песчаный пляж. В дополнение к физическим преимуществам ходьбы, ходьба босиком позволяет вашему телу поглощать энергию от Земли через подошвы ваших ног - практика, известная как заземление. Этот физический контакт с Землей может оказывать мощное воздействие на организм, и он имеет много хорошо документированных преимуществ для здоровья.
Например, в одном научном обзоре, опубликованном в Журнале охраны окружающей среды и общественного здоровья, сделан вывод о том, что заземление (ходьба босиком по земле) может улучшить ряд заболеваний, включая следующие:
- Нарушения сна, включая апноэ во сне
- Хроническая боль в мышцах и суставах и другие виды боли
- Астматические и респираторные заболевания
- Ревматоидный артрит
- ПМС
- Повышенное кровяное давление
- Энергетические уровни
- Стресс
- Изменчивость частоты сердечных сокращений
- Основные показатели остеопороза
- Уровень глюкозы натощак у людей с диабетом