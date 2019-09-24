Всего четверть часа! Вот что сделают с вашим телом 15 минут прогулок каждый день

По словам Санджая Шармы, профессора наследственных заболеваний сердца в спортивной кардиологии в больнице Св. Георгия фонда NHS Foundation Trust в Лондоне:

Мы никогда не сможем избежать старости, но можем отложить время, когда она приблизиться. Мы можем выглядеть моложе, когда нам 70, и можем дожить до девяноста лет. Спорт дает вам три-семь дополнительных лет жизни. Это антидепрессант, он улучшает когнитивные функции, и теперь есть доказательства того, что он может замедлять развитие деменции.

Вот некоторые из преимуществ ежедневной ходьбы:

1. Это может снизить риск диабета

Результаты исследования здоровья Гарвардских медсестер показали, что у женщин, которые ходили по полчаса в день, риск развития диабета был на 30% ниже. Также было установлено, что ходьба способна уменьшить опасный абдоминальный жир, что может привести к диабету.

2. Это снижает риск болезни Альцгеймера

Исследователи из системы здравоохранения Университета Вирджинии обнаружили, что мужчины в возрасте 71–93 лет, которые ходили более 1/4 мили в день, вдвое меньше болели Альцгеймером и деменцией по сравнению с участниками, которые ходили меньше.

3. Это снижает высокое кровяное давление

Исследователи обнаружили, что умеренная интенсивность ходьбы снижает риск высокого кровяного давления.

4. Это помогает пищеварению

Тара Алейхем, физиотерапевт из онкологического центра в Америке, утверждает, что ходьба может улучшить вашу желудочную подвижность.

5. Это уменьшает боль и увеличивает подвижность

Американская кардиологическая ассоциация опубликовала статью, которая показала, что ежедневная ходьба может улучшить подвижность у людей с PAD (заболеванием периферических артерий).

6. Улучшает здоровье костей

У людей, которые занимаются спортом ежедневно, более здоровые и крепкие зубы, а регулярные физические упражнения укрепляют кости и снижают риск остеопороза, переломов и сокращения позвоночника.

7. Улучшает познавательные способности

Исследования показали, что регулярная ходьба повышает когнитивные способности как у детей, так и у взрослых.

8. Приводит к долголетию

Многочисленные исследования доказали, что регулярная ходьба снижает риск смертности.

9. Улучшает настроение

Результаты исследования 2016 года показали, что ходьба не менее 20 минут в день повышает уверенность в себе и внимательность, а также уменьшает чувство гнева и враждебности.

Доктор Меркола также предлагает:

Пока вы привыкаете к ежедневной прогулке, выберите место, подходящее для прогулок босиком - например, травяной парк или песчаный пляж. В дополнение к физическим преимуществам ходьбы, ходьба босиком позволяет вашему телу поглощать энергию от Земли через подошвы ваших ног - практика, известная как заземление. Этот физический контакт с Землей может оказывать мощное воздействие на организм, и он имеет много хорошо документированных преимуществ для здоровья.

Например, в одном научном обзоре, опубликованном в Журнале охраны окружающей среды и общественного здоровья, сделан вывод о том, что заземление (ходьба босиком по земле) может улучшить ряд заболеваний, включая следующие: