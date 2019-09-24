Эмили Ратаковски разделась прямо в магазине, заранее надев прозрачное кружевное белье

Девушка снова решила напомнить, за что её так любят, и показала в своём Instagram фигуру во всей красе. На снимке модель позировала в изящном маленьком комплекте из кружев, обнажив свой знаменитый и завидный плоский живот.

При этом фоном стали холодильники с напитками, над чем не упустили случая подшутить поклонники. Они с юмором отметили, что Ратаковски так далеко зашла в своей любви к красивому белью, что готова показывать его где угодно. А сама Эмили указала в подписи, что данный комплект — детище её бренда inamorata. И поинтересовалась, хотят ли подписчики видеть подобных изделий больше.

И фанаты, конечно, не могли отказаться от предложения чаще созерцать свою любимицу в кружевах. Меньше чем за сутки снимок набрал более 1,5 млн лайков и сотни хвалебных комментариев. Однако некоторые представительницы прекрасного пола отметили, что им хотелось бы, чтобы Эмили не забывала и о девушках с большими формами. Ведь среди её моделей — сплошные худышки.

Обалдеть! Конечно, хотим,

Надо ввести в моду хождение по магазинам в таком виде,

Хотелось бы, чтобы среди ваших моделей были и девушки с размерами побольше <...> Чтобы представлять, как это бельё будет выглядеть на таких, как я,

- написали подписчики.