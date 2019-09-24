«Не стоило детей рожать»: Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Диагноз звезды "Моей прекрасной няни" – последняя стадия рака мозга. Недавно СМИ сообщили о последнем заключении медиков. Так, по мнению врачей, опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы.
Семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние, а вот известная российская балерина Анастасия Волочкова в рамках программы "Ты не поверишь" поделилась информацией, которой обладает. Звезда считает, что болезнь Заворотнюк могла вызвать процедура ЭКО.
Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать – эта болезнь и опухоль – после того, как Настя сделала ЭКО – подсадку для того, чтобы иметь ребенка,
– говорит Волочкова.