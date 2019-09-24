Такая разная и многогранная Нарва: лучшие кадры города, покорившие сердца жителей Эстонии

С четверга по субботу на прошлой неделе в Нарве во второй раз проходил фестиваль Station Narva, где гостям предлагали самые разнообразные развлечения: от вкусной еды до выступлений артистов разного жанра.
Этот фестиваль в сентябре очень оживляет восточный город на берегу реки Нарвы, потому что сюда приезжают сотни туристов со всей Эстонии и даже из других стран мира. Цель мероприятия - показать гостям самые удивительные и исторические места города, например Кренгольмскую мануфактуру. В прошлом году основная музыкальная программа фестиваля проходила именно там, а в этот раз гостей радовали экскурсией по заброшенным зданиям этой мануфактуры.
В этот раз гостям также показали Нарвскую Венецию - дачный поселок на каналах Нарвского водохранилища, где снимал свой клип рэпер Nublu. Огня фестивалю добавило огненное шоу на берегу реки Нарвы у Нарвского порта. Station Narva подарил жителям и гостям города много музыки, еды, спорта, света и хорошего настроения на весь год.
Скорее смотрите самые яркие фотографии всех трех дней фестиваля!