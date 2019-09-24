Вт, 24.09.2019
Известные балерины, танцовщицы и спортсменки обнажились для выставки актера Александра Ивашкевича СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Такая разная и многогранная Нарва: лучшие кадры города, покорившие сердца жителей Эстонии

Такая разная и многогранная Нарва: лучшие кадры города, покорившие сердца жителей Эстонии

С четверга по субботу на прошлой неделе в Нарве во второй раз проходил фестиваль Station Narva, где гостям предлагали самые разнообразные развлечения: от вкусной еды до выступлений артистов разного жанра. 

Этот фестиваль в сентябре очень оживляет восточный город на берегу реки Нарвы, потому что сюда приезжают сотни туристов со всей Эстонии и даже из других стран мира. Цель мероприятия - показать гостям самые удивительные и исторические места города, например Кренгольмскую мануфактуру. В прошлом году основная музыкальная программа фестиваля проходила именно там, а в этот раз гостей радовали экскурсией по заброшенным зданиям этой мануфактуры.

В этот раз гостям также показали Нарвскую Венецию - дачный поселок на каналах Нарвского водохранилища, где снимал свой клип рэпер Nublu. Огня фестивалю добавило огненное шоу на берегу реки Нарвы у Нарвского порта. Station Narva подарил жителям и гостям города много музыки, еды, спорта, света и хорошего настроения на весь год. 

Скорее смотрите самые яркие фотографии всех трех дней фестиваля! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ