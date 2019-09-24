Такая разная и многогранная Нарва: лучшие кадры города, покорившие сердца жителей Эстонии

Этот фестиваль в сентябре очень оживляет восточный город на берегу реки Нарвы, потому что сюда приезжают сотни туристов со всей Эстонии и даже из других стран мира. Цель мероприятия - показать гостям самые удивительные и исторические места города, например Кренгольмскую мануфактуру. В прошлом году основная музыкальная программа фестиваля проходила именно там, а в этот раз гостей радовали экскурсией по заброшенным зданиям этой мануфактуры.