Ей было всего 15 лет: Деми Мур рассказала, как ее мать заработала на ее изнасиловании

Ситуацию из юности Мур описала и в своей книге. Так, актриса призналась, что мать часто брала ее с собой в бары, чтобы мужчины обращали на них внимание. Однажды, когда Деми вернулась домой, она обнаружила там уже знакомого ей взрослого мужчину, которому ее мать дала ключ.

Это было изнасилование и самое кошмарное предательство,

— написала в мемуарах Деми.

По воспоминаниям актрисы, мужчина спросил у нее:

Ну, каково это, когда твоя мать делает из тебя шлюху за 500 долларов?

Впрочем, сама актриса все-таки не спешит обвинять свою мать в прямом сутенерстве. Так, в недавнем интервью журналистке Диане Сойер Мур поделилась своими мыслями о случившемся в ее жизни.

Я не думаю, что она продала меня, что это была прямая сделка. Но она дала ему доступ в нашу квартиру и тем самым подвергла меня опасности,

— призналась Мур.