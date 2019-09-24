Ей было всего 15 лет: Деми Мур рассказала, как ее мать заработала на ее изнасиловании

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56-летняя Деми Мур, чьи мемуары "Наизнанку" (Inside Out) поступят в продажу сегодня, кажется, сейчас готова быть с журналистами откровенной как никогда. Так, в очередном интервью актриса вспомнила кошмарный эпизод из своей юности. По признанию знаменитости, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал мужчина, который, как предполагается, заплатил ее матери за это 500 долларов, пишет Сплетник.
Ситуацию из юности Мур описала и в своей книге. Так, актриса призналась, что мать часто брала ее с собой в бары, чтобы мужчины обращали на них внимание. Однажды, когда Деми вернулась домой, она обнаружила там уже знакомого ей взрослого мужчину, которому ее мать дала ключ.
Это было изнасилование и самое кошмарное предательство,
— написала в мемуарах Деми.
По воспоминаниям актрисы, мужчина спросил у нее:
Ну, каково это, когда твоя мать делает из тебя шлюху за 500 долларов?
Впрочем, сама актриса все-таки не спешит обвинять свою мать в прямом сутенерстве. Так, в недавнем интервью журналистке Диане Сойер Мур поделилась своими мыслями о случившемся в ее жизни.
Я не думаю, что она продала меня, что это была прямая сделка. Но она дала ему доступ в нашу квартиру и тем самым подвергла меня опасности,
— призналась Мур.
Напомним, в своих мемуарах Деми коснулась очень личных тем, рассказав в том числе о том, как потеряла ребенка от Эштона Катчера и как он изменял ей, а также о своем нелегком детстве. Мать голливудской звезды страдала от алкогольной зависимости, в 16 лет Деми ушла из дома.