Смотрите, с каким шиком можно отдохнуть в лечебном спа «Нарва-Йыэсуу»! Туристы просто балдеют

Одного уик-энда здесь уже вполне достаточно для того, чтобы восстановить силы и почувствовать себя более энергичным. И если многие из нас привыкли ходить в спа на пару часиков, чтобы посидеть в баньке и поплескаться в бассейне, то здесь готовьтесь удивляться! Десятки различных процедур доступны для гостей: и электромассаж, и различные расслабляющие ароматические ванны, и лечебный душ, список можно продолжать практически бесконечно. И всё это помимо общего спа-центра и бассейна с подогревом на улице!

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Мы остановились в этот раз в капитанском свите, который считается одним из самых роскошных номеров лечебного спа «Нарва-Йыэсуу». Здесь две спальни, две ванных комнаты и одна гостиная с балконом. Завтраки можно заказать как в номер, так и самим пойти на завтрак-шведский стол. Но для любителей романтики еду можно заказать прямо в башне ресторана KUURORT, где открывается панорамный вид на сосновый бор, море и город.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Очень много туристов из России приезжают сюда лечиться и набираться сил, потому что у наших восточных соседей до сих пор такой тип отдыха и лечения не так сильно развит. Слышна и эстонская речь. А в лечебном спа в Нарва-Йыэсуу работают медики, которые в любой момент готовы прийти на помощь.

Если вы собираетесь в Нарва-Йыэсуу и думаете, что осенью и зимой в этом курортном городе будет скучно, то обязательно рассмотрите вариант отдыха в лечебном спа, куда в этот раз съездил руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель. Дни здесь проходят очень быстро, плотный график оздоровительных процедур не даст вам заскучать. Любителям вкусно поесть рекомендуется заранее заказать обеды и ужины, чтобы во время такого короткого отдыха вообще ни о чем кроме своего здоровья и отличного настроения ни о чем не думать.

Более подробную информацию об отдыхе можно найти на сайте: www.narvajoesuu.ee.