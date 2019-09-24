За кадром: звезда «Форс-мажоров» показал архивные фото Меган Маркл со съемок

Перед тем как стать мировой знаменитостью и выйти замуж за наследника престола – британского принца Гарри, Меган Маркл была весьма популярна у себя на родине в Америке. Герцогиня получила свою первую народную любовь благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Форс-мажоры", пишет Сегодня.
Маркл появилась на экранах в образе молодого юриста по имени Рэйчел Зейн, которая строит карьеру в Нью-Йорке и влюбляется в своего коллегу.
Сейчас в королевской семье редко вспоминают об актерской карьере герцогини, ведь в сериале присутствовали достаточно откровенные сцены с участием Меган Маркл. Но в честь выхода последнего финального сезона коллега и экранный супруг герцогини – актер Патрик Джей Адамс – поделился в Instagram ранее неопубликованными фото Меган, которые были сделаны на съемочной площадке.
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