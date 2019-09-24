За кадром: звезда «Форс-мажоров» показал архивные фото Меган Маркл со съемок

Перед тем как стать мировой знаменитостью и выйти замуж за наследника престола – британского принца Гарри, Меган Маркл была весьма популярна у себя на родине в Америке. Герцогиня получила свою первую народную любовь благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Форс-мажоры", пишет Сегодня.