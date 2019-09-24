Вт, 24.09.2019
Смотрите, с каким шиком можно отдохнуть в лечебном спа «Нарва-Йыэсуу»! Туристы просто балдеют СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • За кадром: звезда «Форс-мажоров» показал архивные фото Меган Маркл со съемок

За кадром: звезда «Форс-мажоров» показал архивные фото Меган Маркл со съемок

Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры"

ФОТО: Ian Watson / AP

Перед тем как стать мировой знаменитостью и выйти замуж за наследника престола – британского принца Гарри, Меган Маркл была весьма популярна у себя на родине в Америке. Герцогиня получила свою первую народную любовь благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Форс-мажоры", пишет Сегодня.

Маркл появилась на экранах в образе молодого юриста по имени Рэйчел Зейн, которая строит карьеру в Нью-Йорке и влюбляется в своего коллегу.

Сейчас в королевской семье редко вспоминают об актерской карьере герцогини, ведь в сериале присутствовали достаточно откровенные сцены с участием Меган Маркл. Но в честь выхода последнего финального сезона коллега и экранный супруг герцогини – актер Патрик Джей Адамс – поделился в Instagram ранее неопубликованными фото Меган, которые были сделаны на съемочной площадке.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ