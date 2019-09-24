«Эмми-2019»: ТОП-10 лучших платьев красной дорожки

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла одна из самых долгожданных и звездных церемоний - «Эмми». Несмотря на то, что на сцене развернулась нешуточная борьба за награды, красная дорожка также отличилась настоящей модной битвой. Звездные красавицы проявили свое чувство вкуса, и продемонстрировали в этот вечер по-настоящему эффектные и изысканные наряды.