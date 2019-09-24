Самые эффективные способы борьбы с бессонницей

Откажитесь от гаджетов

Врачи рекомендуют забыть про телефон или компьютер за полчаса до сна, заменив книгой. Яркий экран мешает расслабиться и уснуть.

Ни кофе, ни алкоголя

Кофе и чай — стимуляторы и не дадут уснуть. А алкоголь хоть и расслабляет, но нарушает сонный цикл, и вы проснётесь разбитым.

Попробуйте медитацию

Она позволит расслабиться. Если вас пугает это слово, то можно просто дышать медленно и глубоко, считая до 10 на вдох и выдох.

Попробуйте найти для самоанализа другое время

Люди любят перебирать события дня, лёжа в кровати. Это лишь помешает вам уснуть. Для анализа лучше выбрать время за час до сна.

Режим — ваш друг

Столь необходимый гормон мелатонин вырабатывается с 23 до 4 часов. Поэтому спать ложиться лучше ежедневно не позже 22–23 часов.

Держите спальню в холоде

Многие специалисты советуют перед сном проветрить комнату или включить кондиционер. Жара в спальне мешает уснуть.

Забудьте про еду