Самые эффективные способы борьбы с бессонницей

Перепады температур и резкое похолодание отражаются на состоянии всех людей. Многие жалуются на бессонницу. Мы собрали простые и эффективные способы улучшения сна, пишет Лайф.
Откажитесь от гаджетов
Врачи рекомендуют забыть про телефон или компьютер за полчаса до сна, заменив книгой. Яркий экран мешает расслабиться и уснуть.
Ни кофе, ни алкоголя
Кофе и чай — стимуляторы и не дадут уснуть. А алкоголь хоть и расслабляет, но нарушает сонный цикл, и вы проснётесь разбитым.
Попробуйте медитацию
Она позволит расслабиться. Если вас пугает это слово, то можно просто дышать медленно и глубоко, считая до 10 на вдох и выдох.
Попробуйте найти для самоанализа другое время
Люди любят перебирать события дня, лёжа в кровати. Это лишь помешает вам уснуть. Для анализа лучше выбрать время за час до сна.
Режим — ваш друг
Столь необходимый гормон мелатонин вырабатывается с 23 до 4 часов. Поэтому спать ложиться лучше ежедневно не позже 22–23 часов.
Держите спальню в холоде
Многие специалисты советуют перед сном проветрить комнату или включить кондиционер. Жара в спальне мешает уснуть.
Забудьте про еду
Не ешьте за три часа до сна. А если перекусывать, то сонными продуктами: зелёные овощи, орехи, бобовые. Продукты богатые магнием.