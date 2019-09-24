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Что может быть милее? Дочь Грете Клейн готовится сделать первые шаги

Эрго Кулд и Грете Клейн

ФОТО: Madis Sinivee

Эстонская актриса и светская львица Грете Клейн (30) опубликовала очаровательный снимок своей маленькой дочери, которая готовится сделать первые шаги.

Клейн поделилась фото своей шестимесячной дочери в Instagram. Дочь звезды стоит, при этом она держится за руки отца. Создается впечатление, что малышка уже готова сделать первые в своей жизни шаги.

"Пока еще не шагает, но может встать и твердо стоять на ногах", - написала Грете под фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Новостью о том, что Клейн и ее жених, продюссер Эрго Кулд (43), станут родителями, Грете поделилась в октябре 2018 года. Девочка родилась в марте этого года.

13.03 на свет появилась наша принцесса Саара,

написала тогда Грете в социальных сетях.

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