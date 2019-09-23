Последний гей-клуб Эстонии вскоре снесут

По словам завсегдатаев клуба «X Baar» и посетителей магазина «Sexmax» уже давно ходили слухи о том, что на этом месте собираются построить современный бизнес-центр. Действительно, детальная планировка данного участка предполагает снос старых зданий по адресу Татари 1 и возведение нового строения.

В 1998-2006 годах на улице Татари работал один из известнейших публичных домов Таллинна «Lily». С 2017 года здесь работает гей-клуб «X Baar».

Можно сказать, что на сегодняшний день «X Baar» остался единственным в Эстонии гей-клубом в своем формате. Постоянным клиентам «Sexmax» беспокоиться не о чем, у предприятия в центре столицы имеется еще целых два магазина с видеокабинками. А вот, что ждать в будущем публике гей-бара пока сказать сложно.