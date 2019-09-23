Известные балерины, танцовщицы и спортсменки обнажились для выставки актера Александра Ивашкевича
Сегодня, 23 сентября, прошла выставка фоторабот известного эстонского актера театра и кино Александра Ивашкевича. «Будуар» — это новое направление, дающее возможность сделать серию работ, которые украсят интерьер любого дома. Мероприятие прошло в уютном Mull Сhampagne Lounge, принадлежащем известной модели Беатриче, где, стоит отметить, имеется даже свой собственный будуар.
На выставке было представлено двенадцать картин художника, каждая из которых имеет свой философский смысл. Все работы демонстрируют женскую красоту, даже те, на которых, на первый взгляд, женщины вовсе и нет.
По словам Александра Ивашкевича, в каждой фотоработе использовались различные техники. Не с первого раза удавалось найти и подходящую модель, так как не каждый человек был готов полностью раскрыться перед художником, часто мешала внутренняя суета моделей. В съемках участвовали известные балерины, танцовщицы, спортсменки.
Обрамление фотографий – это отдельный и очень важный процесс. Именно правильно подобранное оформление картины заставляет ее работать правильно,
— отметил автор.
Некоторые из таких элементов – полностью ручная работа.
Очень приятно, что собралось так много людей, несмотря на то, что мы особо не рекламировали это мероприятие. На мой взгляд фотографии Александра идеально вписались в наш неформальный интерьер,
— сказала хозяйка заведения.
Крайне тепло о работах художника высказалась галерист Ольга Любаскина.
Сейчас некоторые из работ Александра Ивашкевича экспонируются в посольстве Эстонии в Москве. В скором времени также планируется провести выставки в Риге и Лондоне.