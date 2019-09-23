Пн, 23.09.2019
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  • Галерея и видео: слишком глубокие декольте участниц Oktoberfest в Мюнехене возмутили немцев

Галерея и видео: слишком глубокие декольте участниц Oktoberfest в Мюнехене возмутили немцев

Naine seksikas dirndlis

ФОТО: Igor Russak / Sputnik/Scanpix

21 сентября в Германии стартовал 186-й ежегодный пивной фестиваль Oktoberfest, куда в этом году приедут до 6 миллионов гостей со всего мира. Местом сбора любителей пива традиционно стал Мюнхен. 

По данным финских и немецких СМИ, на фестивале не только пьют пиво, но и проводят различные парады и концерт, где выступают интернациональные музыкальные коллективы. 

Немецкие женщины в это время носят роскошные наряды с глубоким декольте, но не всем гостям приходятся по душе такие откровенные платья. 

Костюмы женщин на Oktoberfest 

ФОТО: / imago/Spöttel Picture/Scanpix

Цена на пиво в сравнении с предыдущим годом сильно выросла. Сейчас литровую кружку пива можно приобрести за 11-12 евро.

За порядком на фестивале будут следить почти 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Продлится праздник до 6 октября.

«Больше всего чего я хочу – чтобы все прошло мирно. На "Октоберфесте" люди находят именно то, чего так долго искали: радости, релакса и удовольствия. А в конце праздника только одно желание, чтобы люди, которые приехали сюда со всего мира почувствовали себя настоящими баварцами», – премьер-министр Баварии Маркус Соедед

ФОТО: BABIRAD/SIPA /Scanpix

Oktoberfest – это ежегодный пивной фестиваль в Германии. Для немцев пиво – это не просто напиток, а целый культ. Известно, что в Германии изготавливают более 5 тысяч видов пива. Фестиваль традиционно начинается в третье воскресенье сентября и продолжается целых две недели. Там туристы и местные могут полакомиться яркими вкусностями, отдохнуть на аттракционах, а также и принять участие в различных забавах.

ФОТО: CARL DE SOUZA / AFP/Scanpix

Oktoberfest 2019

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA /Scanpix

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