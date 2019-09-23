Галерея и видео: слишком глубокие декольте участниц Oktoberfest в Мюнехене возмутили немцев

По данным финских и немецких СМИ, на фестивале не только пьют пиво, но и проводят различные парады и концерт, где выступают интернациональные музыкальные коллективы.

Немецкие женщины в это время носят роскошные наряды с глубоким декольте, но не всем гостям приходятся по душе такие откровенные платья.

Костюмы женщин на Oktoberfest ФОТО: / imago/Spöttel Picture/Scanpix

Цена на пиво в сравнении с предыдущим годом сильно выросла. Сейчас литровую кружку пива можно приобрести за 11-12 евро.

За порядком на фестивале будут следить почти 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Продлится праздник до 6 октября.

«Больше всего чего я хочу – чтобы все прошло мирно. На "Октоберфесте" люди находят именно то, чего так долго искали: радости, релакса и удовольствия. А в конце праздника только одно желание, чтобы люди, которые приехали сюда со всего мира почувствовали себя настоящими баварцами», – премьер-министр Баварии Маркус Соедед

ФОТО: BABIRAD/SIPA /Scanpix

Oktoberfest – это ежегодный пивной фестиваль в Германии. Для немцев пиво – это не просто напиток, а целый культ. Известно, что в Германии изготавливают более 5 тысяч видов пива. Фестиваль традиционно начинается в третье воскресенье сентября и продолжается целых две недели. Там туристы и местные могут полакомиться яркими вкусностями, отдохнуть на аттракционах, а также и принять участие в различных забавах.

ФОТО: CARL DE SOUZA / AFP/Scanpix