Галерея и видео: слишком глубокие декольте участниц Oktoberfest в Мюнехене возмутили немцев

21 сентября в Германии стартовал 186-й ежегодный пивной фестиваль Oktoberfest, куда в этом году приедут до 6 миллионов гостей со всего мира. Местом сбора любителей пива традиционно стал Мюнхен.
По данным финских и немецких СМИ, на фестивале не только пьют пиво, но и проводят различные парады и концерт, где выступают интернациональные музыкальные коллективы.
Немецкие женщины в это время носят роскошные наряды с глубоким декольте, но не всем гостям приходятся по душе такие откровенные платья.
Цена на пиво в сравнении с предыдущим годом сильно выросла. Сейчас литровую кружку пива можно приобрести за 11-12 евро.
За порядком на фестивале будут следить почти 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Продлится праздник до 6 октября.
«Больше всего чего я хочу – чтобы все прошло мирно. На "Октоберфесте" люди находят именно то, чего так долго искали: радости, релакса и удовольствия. А в конце праздника только одно желание, чтобы люди, которые приехали сюда со всего мира почувствовали себя настоящими баварцами», – премьер-министр Баварии Маркус Соедед
Oktoberfest – это ежегодный пивной фестиваль в Германии. Для немцев пиво – это не просто напиток, а целый культ. Известно, что в Германии изготавливают более 5 тысяч видов пива. Фестиваль традиционно начинается в третье воскресенье сентября и продолжается целых две недели. Там туристы и местные могут полакомиться яркими вкусностями, отдохнуть на аттракционах, а также и принять участие в различных забавах.