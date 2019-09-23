Пн, 23.09.2019
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  • Эстонские ведьмы и шаманы рассказывают: как понять, что ты экстрасенс и видишь будущее

Эстонские ведьмы и шаманы рассказывают: как понять, что ты экстрасенс и видишь будущее

ФОТО: скриншот видео

Участники эстонского шоу «Битва экстрасенсов» рассказывают, как понять, что ты видишь будущее. Не у всех это получается так легко. Самый первый экстрасенс ответил на этот вопрос очень сухо. 

Маг Гейт считает, что экстрасенса увидеть в толпе нереально. По словам мужчины, это точно так же, как искать среди людей баскетболиста, пишет Uudised.tv3.ee.

Ведьма Оксана рассказывает, что после смерти бабушки у нее произошел очень сильный стресс и ей начали приходить вещие сны и с годами всё чаще и чаще. За последние полгода было много таких снов. 

Ясновидящая Ангела считает, что с рождения у каждого есть очень хорошая интуиция, но если этому не уделять нужное внимание, то с годами это проходит. 

Биоэнергетик Эрвин признался, что многие осознают свои способности только после какого-то ЧП. 

Ясновидящая Ирина считает, что видит будущее с детства. Что-то она видела во снах, что-то просто потом сбывалось. И теперь она на шоу «Битва экстрасенсов».

Смотрите видео телеканала TV3!

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