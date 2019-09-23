Эстонские ведьмы и шаманы рассказывают: как понять, что ты экстрасенс и видишь будущее

Участники эстонского шоу «Битва экстрасенсов» рассказывают, как понять, что ты видишь будущее. Не у всех это получается так легко. Самый первый экстрасенс ответил на этот вопрос очень сухо.
Маг Гейт считает, что экстрасенса увидеть в толпе нереально. По словам мужчины, это точно так же, как искать среди людей баскетболиста, пишет Uudised.tv3.ee.
Ведьма Оксана рассказывает, что после смерти бабушки у нее произошел очень сильный стресс и ей начали приходить вещие сны и с годами всё чаще и чаще. За последние полгода было много таких снов.
Ясновидящая Ангела считает, что с рождения у каждого есть очень хорошая интуиция, но если этому не уделять нужное внимание, то с годами это проходит.
Биоэнергетик Эрвин признался, что многие осознают свои способности только после какого-то ЧП.
Ясновидящая Ирина считает, что видит будущее с детства. Что-то она видела во снах, что-то просто потом сбывалось. И теперь она на шоу «Битва экстрасенсов».
Смотрите видео телеканала TV3!