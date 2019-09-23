Подругу Кокорина из ревности била сожительница-лесбиянка

Прошлой осенью она засветилась рядом с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым во время нашумевшего дебоша в московском ресторане «Кофемания» и, выступая в качестве свидетеля на суде, всячески пыталась их выгородить. А пока они сидели в тюрьме, ухитрилась вляпаться в другую криминальную историю: после вечеринки со словенскими хоккеистами в Праге при непонятных обстоятельствах упала с четвертого этажа отеля и лишь чудом осталась жива

«Катю Бобкову я впервые увидел в 2008 году, когда помогал устраивать для «Экспресс газеты» съемку украинской группы Quest Pistols с моделью Кариной Барби и певицей Принцессой Сью», — предался воспоминаниям продюсер Александр Валов, работавший с порнозвездой Еленой Берковой и многими другими скандальными персонами.

«Съемка проходила в стриптиз-клубе «Белый медведь», а Катя там работала — крутилась у шеста. Я ей предложил сниматься для моего эротического телеканала «Беркова-ТВ». С ее участием было отснято большое количество программ, я даже устроил ей съемку на НТВ в программе о самых худых моделях. У нее там брали интервью про диету, которая довела ее до такой худобы.

Работой наши отношения с Катей не ограничивались, время от времени у нас была интимная близость. Потом она куда-то пропала и снова появилась, когда я организовал «Флирт чилаут Елены Берковой» при клубе «Бархат». Работать в этом проекте Катя почему-то не захотела, но попросила давать ей темы по встречам с мужчинами».

Проблема состояла в том, что Катя не любила мужчин как таковых. Она была лесбиянкой и жила с какой-то девушкой, похожей на мальчика. Они постоянно ругались и эта девушка Катю постоянно избивала.

«В конце концов наши пути с Катей разошлись. Честно говоря, я уже забыл о ее существовании. И когда СМИ сообщили, что какую-то подругу Саши Кокорина выбросили из окна, я даже не сразу понял, что речь шла о ней. У Кокорина было столько этих подруг!» — добавил Валов.