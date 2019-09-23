Ксения Собчак сыграет в фильме своего мужа Константина Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак сыграет роль в новом сериале своего супруга Константина Богомолова «Хороший человек», сообщает в Instagram видеосервис Start.

«Начались съемки нашего оригинального киносериала «Хороший человек». Над его созданием работает та же творческая команда, что отвечала за первый сезон «Содержанок». Во главе этой команды — режиссер Константин Богомолов», — говорится в сообщении.

В основе сценария фильма лежит реальная история ангарского маньяка Михаила Попкова, бывшего лейтенанта МВД. Он был пожизненно осуждён за убийства 22 женщин, после чего следствие узнало о еще 60 его жертвах.

Сама Собчак сегодня также поделилась, что снимется в фильме своего мужа.

«Прошла кастинг у одного известного режиссёра. И вот», — подписала она фото чёрной тарелки с названием сериала.

Кроме того, в новой картине Богомолова появятся такие актеры, как Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Андрей Бурковский и другие.