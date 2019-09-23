Пн, 23.09.2019
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  • Радиоведущий Алексей Исаченко сводит поклонниц с ума горячими фотографиями у бассейна

Радиоведущий Алексей Исаченко сводит поклонниц с ума горячими фотографиями у бассейна

ФОТО: Facebook Алексея Исаченко

Ведущий популярного утреннего драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио» Алексей Исаченко сейчас наслаждается сказочным отпуском в одной из лучших гостиниц Турции. Практически каждый день на странице радиоведущего в Facebook появляются жаркие снимки, сделанные в том числе и у бассейна. 

«Впитываю витамин D, лениво покачиваясь на матрасе. Воскресенье должно быть ленивым», - написал Алексей Исаченко. 

«Лето в самом разгаре. Ловлю кайф от солнца», - такими словами описал ведущий свое следующее фото. 

А вы обычно как отдыхаете? 

Пока Алексей Исаченко отдыхает, страну будят по утрам Борис Горский и Анна Мажаева, всё это происходит в эфире «Народного Радио» каждое буднее утро с 06:30 до 10:00. 

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