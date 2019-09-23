Радиоведущий Алексей Исаченко сводит поклонниц с ума горячими фотографиями у бассейна

Ведущий популярного утреннего драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио» Алексей Исаченко сейчас наслаждается сказочным отпуском в одной из лучших гостиниц Турции. Практически каждый день на странице радиоведущего в Facebook появляются жаркие снимки, сделанные в том числе и у бассейна.