Галерея: огненное шоу на днях разукрасило Нарву! Это было очень здорово

На выходных в приграничном эстонском городе Нарва во второй раз прошел фестиваль музыки, бизнес-форумов, тренингов и веселья - Station Narva. Ни на одном другом фестивале нет такого гармоничного смешения языков и культур. Здесь эстонский, русский и английский сливаются почти в единое целое.
Огненное шоу рядом с Нарвским портом собрало несколько десятков зрителей и произвело невероятное впечатление на присутствовавших. Это был особы разогрев перед особой вечеринкой - Station Narva afterparty by HALL. Всё это действо проходило на берегу реки 21 сентября. А сама вечеринка продолжилась после огненного шоу до 7 часов утра!
Огненное шоу под музыку от диджея? Что может быть лучше!
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