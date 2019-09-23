Галерея: огненное шоу на днях разукрасило Нарву! Это было очень здорово

Огненное шоу рядом с Нарвским портом собрало несколько десятков зрителей и произвело невероятное впечатление на присутствовавших. Это был особы разогрев перед особой вечеринкой - Station Narva afterparty by HALL. Всё это действо проходило на берегу реки 21 сентября. А сама вечеринка продолжилась после огненного шоу до 7 часов утра!