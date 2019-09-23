Пн, 23.09.2019
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  • Галерея: огненное шоу на днях разукрасило Нарву! Это было очень здорово

Галерея: огненное шоу на днях разукрасило Нарву! Это было очень здорово

На выходных в приграничном эстонском городе Нарва во второй раз прошел фестиваль музыки, бизнес-форумов, тренингов и веселья - Station Narva. Ни на одном другом фестивале нет такого гармоничного смешения языков и культур. Здесь эстонский, русский и английский сливаются почти в единое целое. 

Огненное шоу рядом с Нарвским портом собрало несколько десятков зрителей и произвело невероятное впечатление на присутствовавших. Это был особы разогрев перед особой вечеринкой - Station Narva afterparty by HALL. Всё это действо проходило на берегу реки 21 сентября. А сама вечеринка продолжилась после огненного шоу до 7 часов утра! 

Огненное шоу под музыку от диджея? Что может быть лучше!

Смотрите яркую галерею! 

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