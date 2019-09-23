Как защититься от рака собственными силами: ТОП-10 продуктов из холодильника

Учёным удалось выделить биоактивные вещества, которые содержатся в продуктах питания и способны воздействовать на человека как лекарства, а также определить их дозу, необходимую для достижения положительного эффекта. Доктор Ли из Гарварда посвятил этому свою новую книгу. О его исследовании рассказывает Daily Mail.

Грецкие орехи

Употребление всего 14 грецких орехов в неделю на 42% снижает риск рецидива у больных раком толстой кишки.

Соя

Употребление 10 граммов соевого белка в день связано с уменьшением риска смерти от рака молочной железы на 29%.

Морковь

Содержит антиоксиданты, защищающие ДНК от вредного воздействия окружающей среды.

Красные фрукты и овощи

Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, — защищает кожу от ультрафиолета.

Апельсины

Эти цитрусовые известны как кладезь витамина С, но помимо него они содержат соединения, улучшающие защитные функции крови.

Ягоды

Помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые наносят вред структурам ДНК.

Брокколи

Как и другие крестоцветные овощи, брокколи содержит сульфорафан, который снижает активность раковых клеток.

Устрицы

Устрицы являются отличным источником таурина, который защищает ДНК от повреждений свободными радикалами.

Куркума