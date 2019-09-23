Спустя 19 лет Дженнифер Лопес повторила легендарный образ на показе Versace

И это не считая того, что фишкой новой коллекции стал известный принт «Джунгли», представленный в разных вариациях. Он вошёл в историю после того, как Лопес надела платье с ним в 2000 году для того, чтобы явиться так на церемонию вручения премии «Грэмми».

ФОТО: VINCE BUCCI / AFP

Платье оказалось шокирующим и дерзким для того времени и даже произвело технологическую революцию.

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

Выйдя на подиум в этот раз, Дженнифер Лопес с удовольствием позировала фотографам в обнимку с Донателлой Версаче. Ту уже несколько лет обвиняли в том, что она эксплуатирует идеи брата, не имея своих, но к нынешнему показу модельер подготовилась основательно.

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

Зелёное платье подверглось изменениям, в частности, лишилось рукавов и стало ещё более открытым, но сохранило свой удивительный свежий цвет.