Не по-детски! Русская невеста Томми Кэша исполнила мечту фанатов

Серябкина и Кищук показали, как вдвоем они могут зажечь публику. 34-летняя Ольга исполняла песню "Набери мой номер" на сцене одного из московских гей-клубов. И тут к бывшей коллеге присоединилась 25-летняя Катя, устроив с ней откровенные танцы, пишет Super.