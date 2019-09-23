Пн, 23.09.2019
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  • Не по-детски! Русская невеста Томми Кэша исполнила мечту фанатов

Не по-детски! Русская невеста Томми Кэша исполнила мечту фанатов

Томми Кэш и Катя Кищук. Свадьба

ФОТО: Instagram

Опять увидеть вместе на сцене знойных экс-солисток группы SEREBRO, вероятно, мечтали многие поклонники. Но о воссоединении пока говорить не стоит.

Серябкина и Кищук показали, как вдвоем они могут зажечь публику. 34-летняя Ольга исполняла песню "Набери мой номер" на сцене одного из московских гей-клубов. И тут к бывшей коллеге присоединилась 25-летняя Катя, устроив с ней откровенные танцы, пишет Super.

Одними прыжками певицы не ограничились и в какой-то момент поползли друг другу навстречу на четвереньках под бурные крики толпы. А за кулисами девушки сделали совместное фото с артистками травести-шоу и пошутили, не сделать ли им новое SEREBRO в таком составе.

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