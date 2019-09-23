Пн, 23.09.2019
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  • СМИ: муж Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировал ее страшный диагноз

СМИ: муж Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировал ее страшный диагноз

Анастасия Заворотнюк с мужем

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Коллега Петра Чернышева дозвонился ему и узнал о состоянии Анастасии Заворотнюк, пишет Viva.

Пока близкие Анастасии Заворотнюк не спешат с официальными заявлениями по поводу слухов о болезни, коллеги артистки вовсю комментируют сложившуюся ситуацию. Так, на днях интервью дал фигурист Алексей Ягудин, который близко знаком с мужем актрисы, Петром Чернышевым (он также фигурист). Так, в эфире передачи «Пусть говорят» Александр отметил, что связался с Петром. 

Я писал ее мужу… Но он не отвечал. Сообщения не были прочитаны,

— рассказал Ягудин, добавив, что позже дозвонился к мужу Анастасии, и на вопрос, как она себя чувствует, услышал короткий ответ: «Молимся».

Впрочем, как только передача вышла в эфир, в Сети на Алексея обрушилась критика. Так, многие не поверили его словам и обвинили в том, что он пиарится на чужом горе. Более того, в Сети появились сведения, что за это интервью он получил большую сумму. 

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