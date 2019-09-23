СМИ: муж Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировал ее страшный диагноз

Пока близкие Анастасии Заворотнюк не спешат с официальными заявлениями по поводу слухов о болезни, коллеги артистки вовсю комментируют сложившуюся ситуацию. Так, на днях интервью дал фигурист Алексей Ягудин, который близко знаком с мужем актрисы, Петром Чернышевым (он также фигурист). Так, в эфире передачи «Пусть говорят» Александр отметил, что связался с Петром.

Я писал ее мужу… Но он не отвечал. Сообщения не были прочитаны,

— рассказал Ягудин, добавив, что позже дозвонился к мужу Анастасии, и на вопрос, как она себя чувствует, услышал короткий ответ: «Молимся».