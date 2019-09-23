После большого шока организатор отмененного концерта «Алисы» в Таллинне выступил с заявлением (ВИДЕО)

Новиков говорит, что то, что было на фото, опубликованных на официальной странице группы в Facebook могли исправить три человека за полчаса.

Причиной отмены концерта, который должен был состояться в минувшую субботу в таллинском клубе Rock Cafe, Новиков называет появление дополнительных неожиданных требований от технического директора группы, которые было невозможно выполнить. Также не было гарантий, что, даже при выполнении всех требований, концерт бы состоялся, потому что проверить это было возможно только после их выполнения.

Юрий связался с концертным директором группы и состоялся конструктивный разговор, они договорились встретиться и обсудить перенос концерта. Однако на следующий день концертный директор изменил свое мнение, сказав что это не перенос, а отмена и что совместной работы с концертным агенством JAM больше не будет.

21 сентября, в Таллинне должен был состояться концерт известной российской рок-группы "Алиса". В ночь перед мероприятием на официальной странице музыкального коллектива в Facebook появился пост, в котором группа приносит свои извинения, но сообщает, что вынуждена отменить концерт в эстонской столице.