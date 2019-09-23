Как всегда на высоте: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы бархатным платьем

К последним относится Ким Кардашян, которая вместе с младшей сестрой Кендалл Дженнер объявили победителя в одной из номинаций.

Ким появилась перед публикой в элегантном черном бархатном платье Vivienne Westwood на широких бретельках, со смелым декольте и небольшим шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы.

Свой вечерний аутфит звезда реалити дополнила ожерельем в виде массивной цепи с камнями и крестика на тонкой цепочке. Волосы Ким уложила в красивые локоны и сделала макияж с матовой помадой.