Как всегда на высоте: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы бархатным платьем

В Лос-Анджелесе прогремела 71-я церемония награждения телевизионной премии Emmy Awards-2019. На красной дорожке в этот вечер собрались не только номинанты премии, но и звезды, которые оглашали на сцене победителей.
К последним относится Ким Кардашян, которая вместе с младшей сестрой Кендалл Дженнер объявили победителя в одной из номинаций.
Ким появилась перед публикой в элегантном черном бархатном платье Vivienne Westwood на широких бретельках, со смелым декольте и небольшим шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы.
Свой вечерний аутфит звезда реалити дополнила ожерельем в виде массивной цепи с камнями и крестика на тонкой цепочке. Волосы Ким уложила в красивые локоны и сделала макияж с матовой помадой.
Кендалл же отдала предпочтение экстравагантному наряду от Richard Quinn, которое состояло из черного латексного верха с рукавами и корсета и юбки "рыбий хвост" с ярким цветочным принтом.