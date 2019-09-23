Пн, 23.09.2019
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  • Как всегда на высоте: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы бархатным платьем

Как всегда на высоте: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы бархатным платьем

В Лос-Анджелесе прогремела 71-я церемония награждения телевизионной  премии Emmy Awards-2019. На красной дорожке в этот вечер собрались не только номинанты премии, но и звезды, которые оглашали на сцене победителей. 

К последним относится Ким Кардашян, которая вместе с младшей сестрой Кендалл Дженнер объявили победителя в одной из номинаций. 

Ким появилась перед публикой в элегантном черном бархатном платье Vivienne Westwood на широких бретельках, со смелым декольте и небольшим шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы. 

Свой вечерний аутфит звезда реалити дополнила ожерельем в виде массивной цепи с камнями и крестика на тонкой цепочке. Волосы Ким уложила в красивые локоны и сделала макияж с матовой помадой. 

Кендалл же отдала предпочтение экстравагантному наряду от Richard Quinn, которое состояло из черного латексного верха с рукавами и корсета и юбки "рыбий хвост" с ярким цветочным принтом. 

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