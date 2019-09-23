«Слишком красивая для тюрьмы»: женщина чудом избежала наказания

34-летняя Лорен Кетшоу из американского города Блафтон (Южная Каролина, США) избежала наказания за вождение в нетрезвом состоянии благодаря "слишком красивой внешности". Об этом сообщает развлекательный портал Lad Bible.

Во время задержания за нарушение правил дорожного движения женщина принялась объяснять полицейским, что она «слишком симпатичная», чтобы ехать в тюрьму. Проверка на алкоголь в крови Кетшоу показала превышение нормы в два раза, но сама нарушительница уверяла, что выпила лишь два бокала вина.

В разговоре с правоохранителями Кетшоу заявила, что очень боится тюрьмы.

Я не хочу знать, что это такое. Я красивая девушка, пожалуйста, не заставляйте меня идти туда,

– сказала она офицерам.

ФОТО: / AP