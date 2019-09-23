До Риги доехали, а до Таллинна — нет? Группа «Сплин» дала улетный концерт в Латвии

Латвийским поклонникам "Сплинов" жаловаться не приходится - артисты в нашей стране гости не редкие - в прошлом году рок-группа из Санкт-Петербурга выступила в Arēna Rīga с программой "The best", несколько лет назад отыграли полноценный концерт на Празднике города Даугавпилс, да и на сцену клуба Godvil музыканты выходят далеко не первый раз.

Рижане Васильева любят. Для одних он поэт-философ, для других - учитель жизни, для третьих - просто свой парень. У человека с любой степенью душевной организации он может затронуть самые тонкие струнки воспоминаний: у кого-то по беспечной молодости, у кого-то по неразделенной любви. Поэтому на концертах группы "Сплин" всегда аншлаг, всегда очереди у входа, всегда билеты распроданы задолго до дня выступления.

На сцену "Сплин" вышли как всегда - без разогрева и опозданий, и с первых аккордов зал окутало "дымкой" меланхоличной лирики. Группа традиционно порадовала поклонников своего творчества живым исполнением, а сам Васильев, почти каждую композицию предварял емкой и хлесткой фразой. Полтора часа сплина прошли незаметно, громко, сменяя рев публики на моменты спокойствия и умиротворения, чтобы немного все обдумать, переосмыслить.