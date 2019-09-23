Что скажет королева?! Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в прозрачном платье

На днях в Cеть просочилась информация, что герцогов Сассеских пригласили на свадьбу к дизайнеру Мише Нону в Риме. Как выяснилось, Мише — близкая подруга Меган Маркл, поэтому это было неудивительно. Вскоре в сеть попали и первые фото со свадьбы. Судя по ним, на торжестве было много знаменитостей — Кэти Перри и Орландо Блум, Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Впрочем, главными гостями стали принц Гарри и Меган Маркл.