Юрий Стоянов в главной роли! В Таллинне покажут спекталь «Спасти рядового Гамлета»

А потом была встреча с Ильей Алейниковым, которая перевернула всю его жизнь. «Мне нужен был старший товарищ, с которым не страшно работать после ухода из БДТ. Хоть можно было уйти из театра на год раньше, на три… Благодаря телевидению ко мне уже пришло то, что сейчас называют медийностью. Программу »Городок«, художественным руководителем и режиссером которой я был, начинала любить вся страна. А во второй половине дня я приходил в БДТ и опять превращался в ноль. Выходил на сцену и говорил: »Кушать подано«. Так долго продолжаться не могло… я из тех артистов, что после 30 потихонечку и очень тяжело входят в профессию. Я смог раскрыться только в придуманной нами с Илюшей Олейниковым истории, где ничего ни от кого не зависит, кроме нас. Именно здесь я сумел освободиться настолько, насколько нужно было, чтобы появился такой артист – Стоянов,» - отмечает актер.