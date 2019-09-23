Юрий Стоянов в главной роли! В Таллинне покажут спекталь «Спасти рядового Гамлета»

23 октября в Центре Русской Культуры состоится музыкально-драматический спектакль «Спасти рядового Гамлета». В главной роли: Юрий Стоянов.
Музыкальный спектакль в ритме танго, где великий Шекспир приправлен гениальной поэзией Владимира Высоцкого.
История:
Гастролирующая труппа артистов играет Уильяма Шекспира «Гамлет», но артист, исполняющий роль Гамлета не прилетел. Что делать? Отменять спектакль? Нельзя. На их счастье в этом городе оказывается заезжая звезда. И каким образом эта звезда спасает спектакль, вот это интрига и сюрприз. Соединяется не соединимое. Остроумный и искрометный юмор легендарного Народного артиста РФ Юрия Стоянова. Красавица Алиса Гребенщикова, раскрывающая в этом спектакле разные грани своего таланта: и танцует, и поет, и великолепно играет Офелию.
Шикарные костюмы, невероятные аранжировки песен Владимира Высоцкого, красивейший видеоряд, всё это создает грандиозный театральный спектакль, в котором Шекспир соединен с Высоцким и с потрясающим талантом Юрия Стоянова.
В ролях: Алиса Гребенщикова, Татьяна Ткач / Оксана Базилевич, Сергей Кошонин / Игорь Головин, Сергей Гамов, Андрей Смелов, Андрей Гульнев / Денис Портнов, Наталия Тарыничева / Александра Самохина, Никита Рогов
Продолжительность 2 часа 30 минут. Спектакль идет с одним антрактом
Главную роль в спектакле исполнит Юрий Стоянов, актер, музыкант, автор, постановщик и исполнитель ролей (совместно с Ильёй Олейниковым) в телевизионной юмористической программе «Городок» (1993—2012).
Юрий Стоянов окончил ГИТИС и после окончания был принят в БДТ, но с театром не складывалось. Единственной большой ролью актера за время его работы в БДТ была роль Моцарта в спектакле «Амадеус».
РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!
А потом была встреча с Ильей Алейниковым, которая перевернула всю его жизнь. «Мне нужен был старший товарищ, с которым не страшно работать после ухода из БДТ. Хоть можно было уйти из театра на год раньше, на три… Благодаря телевидению ко мне уже пришло то, что сейчас называют медийностью. Программу »Городок«, художественным руководителем и режиссером которой я был, начинала любить вся страна. А во второй половине дня я приходил в БДТ и опять превращался в ноль. Выходил на сцену и говорил: »Кушать подано«. Так долго продолжаться не могло… я из тех артистов, что после 30 потихонечку и очень тяжело входят в профессию. Я смог раскрыться только в придуманной нами с Илюшей Олейниковым истории, где ничего ни от кого не зависит, кроме нас. Именно здесь я сумел освободиться настолько, насколько нужно было, чтобы появился такой артист – Стоянов,» - отмечает актер.
С 2000 года Юрий Стоянов, ставший к тому моменту одним из самых любимых актеров страны, начал активно сниматься в кино. Наиболее значимыми для него оказались роли в картинах «Ландыш серебристый 1-2», «Три мушкетера», «12», «Белая гвардия». В этих фильмах он предстал перед зрителями не только как комедийный, но и как драматический актер.
Зрители о спектакле:
Я не большой фанат Высоцкого, и вообще понятие «антреприза» меня пугает! Но, тут я был приятно удивлен и даже больше! Буду без спойлеров, но спектакль достойный, а Стоянов вообще бомба! Всем рекомендую! Никита Р.
Спектакль потрясающий. Смеялась и плакала, опять смеялась, опять плакала Да, сюжет непривычный, неклассический и оттого рвет стереотипы. Эмоционально штормило не по-детски, особенно когда после жуткого трагизмам Стоянов вворачивал шутку-прибаутку. Смотреть обязательно, Высоцкого не особо люблю, но тут его открыли совсем в новом ключе. Равно как и Гамлета - кто бы мог подумать что такой винегрет из сцен, песен, шуток и реальности может получиться. Спасибо! Uliana M.
Пригласили на премьеру. Восторг! Стоянов - это актерище! Первое отделение-просто тушь от смеха текла. Второе-спасибо что открыли Высоцкого в таком ключе. Shiny S.
Очень качественный юмор и музыка. Мощная энергетика и замечательные актеры! Дмитрий Хинин
Спектакль длится 2 часа и 30 минут с одним антрактом.
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