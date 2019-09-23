Пн, 23.09.2019
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Слишком глубокое декольте и бесконечные ноги: Ирина Шейк сразила фанатов своим выходом

Irina Shayk

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

Кажется, за последнее время Ирина Шейк похудела еще больше.

Ирина Шейк продолжает доказывать, что она не только одна из самых красивых моделей в мире, но и одна из самых успешных. В этом году знаменитость принимает участие в десятках показов известных дизайнеров в рамках Недель мод.

ФОТО: Simona Chioccia / IPA / PA Images

Так, на днях Ирина стала одной из тех, кто презентовал новую коллекцию Донателлы Версаче на Неделе моды в Милане.

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

По подиуму Шейк продефелировала в сверхоткровенном мини-платье, которое подчеркнуло бесконечные ноги звезды. А глубокий вырез делал образ Ирины еще более соблазнительным.

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

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