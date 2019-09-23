Слишком глубокое декольте и бесконечные ноги: Ирина Шейк сразила фанатов своим выходом

Кажется, за последнее время Ирина Шейк похудела еще больше.
Ирина Шейк продолжает доказывать, что она не только одна из самых красивых моделей в мире, но и одна из самых успешных. В этом году знаменитость принимает участие в десятках показов известных дизайнеров в рамках Недель мод.
Так, на днях Ирина стала одной из тех, кто презентовал новую коллекцию Донателлы Версаче на Неделе моды в Милане.
По подиуму Шейк продефелировала в сверхоткровенном мини-платье, которое подчеркнуло бесконечные ноги звезды. А глубокий вырез делал образ Ирины еще более соблазнительным.