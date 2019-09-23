Не надо стесняться! Звезды сверкнули полуголыми телами на красной дорожке Emmy

Она, впрочем, как и всегда, получилась невероятно звездной. Приехали в Лос-Анджелес не только номинанты, но и другие знаменитости. Так, фотографам позировали Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, которые затем вышли и на сцену, чтобы объявить победителей. Не могли пропустить событие и актеры популярного сериала «Игра престолов» — он в этом году был представлен аж в 32 номинациях, что стало абсолютным рекордом за всю историю вручения наград! Так, на дорожке появились Эмилия Кларк, Софи Тернер, Кит Харингтон и другие.