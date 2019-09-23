Новолуние в сентябре 2019 года: рекомендации астрологов

В субботу 28 сентября в 21:28 Солнце и Луна сойдутся в созвездии Девы, открыв новый месяц. Обновление Луны около дня осеннего равноденствия (23 сентября) откроет новый период. На момент рождения новой Луны произойдет еще несколько ключевых астрономических событий — соединение Луны и Марса и двойной аспект Нептуна с Венерой и Меркурием. Луна окажется между двумя огнями — Марсом и Нептуном. В такой ситуации можем оказаться и мы, поэтому не стоит бросаться в бой с обстоятельствами. Конфликт планет сойдет на нет, а мы можем допустить много ошибок. Дева — земной Знак, которым управляет Меркурий. Именно эта планета задает нам главные темы на грядущий месяц. Деньги, карьера, вложения, займы, упорядочивание деловой сферы, забота о своем здоровье, обучение, долги и стратегия.

Особенности Новолуния в сентябре

Сентябрьское Новолуние задаст четкие цели и задачи всему зодиакальному кругу: противостоять беспорядочности, мыслить рационально, стремиться к стабильности, упорядочить дела и свою жизнь. Расчетливость, опытность и конкретика позволят проскочить любые препятствия на пути к успеху. В сфере карьеры и денег обновление Луны принесет динамичность и результативность.

Как уже было сказано, в день Новолуния соединятся энергетические потоки Луны и Марса, что негативно отразится на принятии любых решений. Опасно заключать сделки 28 сентября и до начала октября. Возрастет опасность роковых ошибок из-за поспешности, импульсивности, иллюзий и недостоверных фактов.

Земным Знакам (Телец, Дева, Козерог) важно сдвинуться с мертвой точки, дать бой простакцинации, не распыляться на мелочи. Эти Знаки, в особенности Девы, могут разочароваться, получив не тот результат, на который они рассчитывали. И всему виной будет безынициативность. Чем инициативнее они будут заниматься чем-то новым в грядущем месяце, тем большего успеха достигнут.

Для Огненных Знаков (Овен, Лев, Стрелец) остро встанут денежные проблемы. Несвойственные им терпение и последовательность сослужат хорошую службу в новом месяце. Нужно избегать судебной волокиты, импульсивных поступков и нелогичности. Придется взяться за работу, которой будет очень много, и смириться с тем, что планы будут детально проверяться, перед тем как начнут претворяться в жизнь.

Воздушным Знакам (Близнецы, Весы, Водолей) Новолуние приготовило выход на новый рубеж. Эти Знаки попрощаются со всем лишним, извлекут урок из прошлых ошибок, избавятся от негативных программ и психологических блоков. Астрологи прогнозируют им повышенное внимание и популярность.

Для Водных Знаков (Рак, Скорпион, Рыбы) активизируется удача. Водные Знаки достигнут успеха в делах, требующих усилий и денег. Предстоит вложить ресурсы, но это сократит ожидание и подарит наилучший результат. Хорошие поступления от инвестиций придут во всех сферах жизни, но особенно отличится романтическая.

Рекомендации астрологов на 28 сентября

В течение 28 сентября и до начала октября рекомендуется контролировать деловую сферу и по возможности переносить важные дела на более благоприятный период. Важно отметить, что у любого астрономического явления есть как плюсы, так и минусы. Несмотря на то, что информация может быть искаженной, возвращение к забытым делам и начало новых проектов могут дать неожиданные результаты. Получить поддержку и нивелировать влияние Марса и Юпитера помогут следующие рекомендации:

Отложите все, что терпит, и займитесь планированием, расстановкой приоритетов.

Доведите до логического завершения дела, которые «повисли» или были отложены в прошлом месяце.

Попробуйте привести мысли в порядок и избавиться от негативных установок, которые мешают вам разбогатеть.

Освободитесь от лишней ответственности. Новолуние в Знаке Дева идеально подходит для начала работы над собой.