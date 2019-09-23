Анастасия Макеева в полупрозрачном платье восхитила поклонников

Вчера звезда разместила три кадра, на которых она позирует на берегу моря в Крыму. Актриса запечатлена в длинном полупрозрачном платье бежевого цвета. Волосы она оставила распущенными. "Доброе воскресное утро", – написала Анастасия Макеева.

Поклонники не смогли пройти мимо таких нежных фотографий. "Шикарная", "Прекрасна, нежна и привлекательна", "Роскошная. Слов нет от восторга", "Сказочная фея на крымском берегу", "Красота неземная", – отметили восхищенные пользователи.

Сама артистка с удовольствием принимала комплименты подписчиков и даже предложила им принять участие в необычной акции: любой пользователь, который поставит лайки к трем ее последним постам, получит шанс получить три лайка в ответ от самой звезды.