25-летнюю британку не впустили в клуб по абсурдной причине

Так, отстояв очередь в клуб 101 Club, девушка узнала, что внутрь ей попасть не суждено. Охранник не согласился впускать Патрицию. Когда она потребовала от него объяснений, он сказал, что для того, чтобы пройти в клуб, она должна быть на каблуках, передает Daily Star.

Патриция заявила ему, что обувь без каблука она выбрала для того, чтобы ей было удобнее перемещаться по клубу, но такой ответ охранника не устроил. Судя по всему, в клуб не пустили и подругу Патриции, правда причина была другой - на этот раз охраннику не понравилось то, что девушка была облачена в одежду черного цвета.