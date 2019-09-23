Офис — не приговор. Как дожить до 90 лет, если ты всегда работаешь

1. Не верьте моде — БАДы и детокс не работают

Соцсети и поисковики предлагают нашему здоровью каждый день десятки "помощников". Биологически активные добавки и детоксы — это исключительно маркетинговый ход.

Польза биологически активных добавок научно не доказана — они не проходят, в отличие от лекарственных средств, необходимые проверки. Как отметил кардиолог Алексей Утин на форуме "404", натуральный состав БАДов не гарантирует их пользу: самые опасные токсины и яды имеют природное происхождение, они добавляются в стимуляторы и провоцируют гипертонию, нарушение сердечного ритма и амфетаминовые психозы.

В доказательной медицине нет понятия "шлаки", поэтому не совсем понятно, от какой "зашлакованности" помогает детокс. По мнению Утина, это просто красивые разноцветные баночки, в которых нет ничего, кроме овощей, воды и маркетинга.

2. Не нужно давиться водой — пейте сколько хочется

Как отмечают гастроэнтерологи, для желудка лучше, чтобы мы пили столько, сколько хотим, и не заставляли себя вливать в организм "рекомендованные" два литра. Да, лучше пить больше воды, но это совсем не обязательное требование для хорошего самочувствия и стремления дожить до 90 лет.

3. Суперфудов не существует — ешьте сбалансировано

"Внеземные" продукты, которые из любого человека сделают супермена, — это миф. Маркетологи придумывают для нового "здорового" питания загадочное происхождение: с вершины Эвереста, со дна Марианской впадины или, как спирулина, из болотных водорослей. Монопродукты — гуарану, ягоды годжи, семена чиа и так далее — маркетологи прозвали суперфудами.

Но ни один из суперфудов не сбалансирован по белкам, жирам, углеводам, микроэлементам и витаминам. Эти продукты можно есть, но только в качестве перекуса, по назначению врача или если просто хочется. Но не нужно искать в них "спасения" от всех болезней.

4. Физкультура не убивает, а делает нас сильнее

Люди, которые много времени проводят за рулём и долго сидят за компьютером в офисе, умрут раньше тех, кто ходит пешком регулярно и следит за физической активностью,

— говорит кардиолог Юрий Конев.

Физические нагрузки — это необходимый стресс для нашего организма. Но все исследования показывают, что фанатизм в спорте вредит и сердцу, и суставам, и обмену веществ. Поэтому нагрузки должны быть, но умеренные. Норма — от десяти тысяч шагов в день. По утрам — зарядка.

Одно из недавних исследований показало, что те, кто смотрит четыре часа в день телевизор или сидит у компьютера, имеют на 50% больше шансов получить инфаркт или инсульт.

5. Следите за достижениями медицины

Каждый день появляются новые средства и методы улучшения организма. Как отмечает Алексей Утин, ещё лет семь назад люди с гепатитом С ждали своего рака или цирроза печени, а теперь есть дженерики и препараты, помогающие им вылечиться.