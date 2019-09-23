Обладательница одной из самых сексуальных фигур в Эстонии разделась в общественном месте

Ответ на этот вопрос - отрицательный, даже несмотря на то, что на первый взгляд кажется совсем наоборот. На самом деле длинные волосы цирковой принцессы скрывают ее трико для соревнований.

На другом фото видно, что Эндла одета.

"Ни один лифт не приведет к удаче. Нужно идти по лестнице... но есть и эскалатор", - подписала фото Эндла.

Эстонская спортсменка участвует в соревнованиях по фитнесу и культуризму Arnold Classic Europe, которые проходят в Барселоне с 20 по 22 сетября.