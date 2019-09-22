Почему нельзя брать смартфон в туалет: названа главная опасность

В интервью с директором клиники Patient.info Сарой Джарвис, она подтвердила изданию неутешительные факты. Около 57% британцев уже привыкли пользоваться своим телефоном в туалете, а значит все они в зоне риска. Cмартфоны заставляют людей проводить в туалете больше времени, чем нужно. А это, в свою очередь, может привести к образованию геморроидальных узлов, то есть к воспалению вен заднего прохода.

По словам врачей, проблема геморроя достаточно распространена, просто люди никому не рассказывают об этом. Еще одна опасность использования смартфона в туалете — риск покрыть его микробами. Таким образом, "загрязнить" устройство можно чем угодно, в том числе норовирусом и сальмонеллой.