Вс, 22.09.2019
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Врачи рассказали, сколько шагов в день должны проходить люди разного возраста

Скандинавская ходьба полезна в любом возрасте, при любой физической подготовке.

ФОТО: walkingforhealth.org.uk

Для тренировки сердечно-сосудистой системы молодые люди должны совершать в день не менее десяти тысяч шагов, пожилые — до пяти-семи тысяч. Такую рекомендацию в день отказа от автомобиля дал врач-кардиолог Юрий Конев, пишет Лайф.

Если молодой человек делает меньше десяти тысяч шагов, пожилой — меньше шести-семи тысяч, а преклонного возраста — меньше пяти тысяч шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он ни занимался,

— цитирует ТАСС слова медика.

Доктор добавил, что люди, которые преимущественно передвигаются на автомобиле, в первую очередь рискуют получить ранние возраст-ассоциированные заболевания, среди которых избыточный вес, преддиабет, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца.

Такого же мнения придерживается и вице-президент общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Конов.

Если вы три минуты идёте пешком — это снижает кровяное давление, пять минут — повышает настроение, десять — улучшает творческое мышление, 15 — снижает уровень сахара в крови,

— подчеркнул эксперт.

Всемирный день без автомобиля отмечается ежегодно 22 сентября.

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