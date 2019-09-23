Выбираем «Мисс Ида-Вирумаа» все вместе! Отдайте голос самой красивой женщине региона
В пятницу в торговом центре Astri прошла первая и главная часть фотоконкурса «Мисс Ида-Вирумаа 2019», который уже во второй раз организует в Нарве главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon.ee.
Голосование очень простое. Под фото понравившейся участницы можно поставить LIKE (иконка Палец вверх). Фавориток у голосующих может быть несколько.
«Мы восхищаемся местными красотками и благодарим всех смелых девушек и женщин Нарвы и других городов за смелость и активное участие в нашем фотоконкурсе. Стоит отметить, что большая часть финалисток - просто были в этот момент в магазине и шли по своим делам, а выглядят они так, как будто заранее готовились к конкурсу красоты. Женщины Нарвы и Ида-Вирумаа невероятно красивы всегда! Всем желаю удачи в голосовании», - сказал руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель.
В проведении конкурса помогли: торговый центр Astri в Нарве нас принял и подготовил подарки, цветочный магазин Lille Ateljee в Таллинне и его флористы Раиса Иванова и Екатерина Караулова сделали чудесные букеты, и, конечно же, сеть ювелирных магазинов Grenardi.
Главный приз - букет цветов от Lille Ateljee, ленточка победительницы и колье от ювелирной сети Grenardi из частной коллекции Silvia стоимостью 150 евро.
Теперь начинается народное голосование, которое продлится с 23 по 29 сентября. А уже 30 сентября профессиональное жюри редакции портала Limon.ee сделает окончательный выбор, победит одна из трех участниц, набравших больше всего голосов в ходе народного голосования. Желаем всем удачи! Проголосовать - легко! Нужно просто поставить Like под фотографией понравившейся участницы.