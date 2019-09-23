Победительницей конкурса «Мисс Ида-Вирумаа» стала красотка из Нарвы! Скорее смотрите фото

Более 1300 лайков в конкурсе набрала Екатерина Байкова, что стало абсолютным рекордом в этот раз. Редакция полностью поддерживает мнение читателей и присуждает титул «Мисс Ида-Вирумаа 2019» Екатерине Байковой из Нарвы.

Мисс Ида-Вирумаа 2019, победительница Екатерина Байкова ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Главный приз от Grenardi отправляется в Нарву! Поздравляем Екатерину и благодарим всех красавиц за их труд.

«Мы восхищаемся местными красотками и благодарим всех смелых девушек и женщин Нарвы и других городов за смелость и активное участие в нашем фотоконкурсе. Стоит отметить, что большая часть финалисток - просто были в этот момент в магазине и шли по своим делам, а выглядят они так, как будто заранее готовились к конкурсу красоты. Женщины Нарвы и Ида-Вирумаа невероятно красивы всегда! Всем желаю удачи в голосовании», - сказал руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель.

В проведении конкурса помогли: торговый центр Astri в Нарве нас принял и подготовил подарки, цветочный магазин Lille Ateljee в Таллинне и его флористы Раиса Иванова и Екатерина Караулова сделали чудесные букеты, и, конечно же, сеть ювелирных магазинов Grenardi.

Главный приз - букет цветов от Lille Ateljee, ленточка победительницы и колье от ювелирной сети Grenardi из частной коллекции Silvia стоимостью 150 евро.