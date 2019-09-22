Редкий кадр: Иван Ургант показал фото своей младшей дочери

Иван Ургант — образцовый отец. Жена и дочери, несмотря на его занятость, не обделены вниманием.
Не очень люблю просто валяться и настолько редко вижу детей, что если у меня есть возможность чем-то с ними заняться, я этой возможности не упущу. Не успеем оглянуться, как они вырастут и скажут: «Папа, скажи PIN-код своей кредитной карточки. Эти четыре цифры будут нам лучшим подарком». Пока им нужно от меня что-то, помимо PIN-кода, этим надо пользоваться,
— рассказывал Иван.
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Сегодня, в честь дня рождения младшей дочери Валерии, Ургант опубликовал ее снимок на своей официальной странице в Instagram. Малышка растет копией своего звездного папы, уверенны поклонники.