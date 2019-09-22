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  • Гоша Куценко пришел в ярость из-за цен на парковку в Москве

Гоша Куценко пришел в ярость из-за цен на парковку в Москве

Гоша Куценко

ФОТО: Sergei Savostyanov / Sergei Savostyanov/TASS

Гоша Куценко на своей официальной странице в Инстаграме поднял вопрос, который волнует не только жителей Москвы, но и приезжих. Он опубликовал снимок, на котором запечатлен наркомат с высеченной суммой в 17 тысяч рублей (240 евро), пишет Экспресс газета.

Именно столько отдал актер за парковку в центре столицы за сутки.

Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и , по странному стечению обстоятельств - среднестатистическая зарплата по России!

— написал Гоша.

Поклонники актера в комментариях стали обсуждать цены на парковки в Европе и России, доходы среднестатистических россиян и европейцев, а также давать оценку действия московских властей. Многие признают, что действительно в последние годы столица сильно изменилась в лучшую сторону, но парковка является действительно проблемой города.

Для сравнения парковка в центре Москвы стоит примерно 400 рублей (5,60 евро) в час. В Париже цена за то же время в центре составит максимум 2 евро (то есть примерно 140 рублей), в Риме - 1.50 евро (100 рублей).

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