Гоша Куценко пришел в ярость из-за цен на парковку в Москве

Именно столько отдал актер за парковку в центре столицы за сутки.

Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и , по странному стечению обстоятельств - среднестатистическая зарплата по России!

— написал Гоша.

Поклонники актера в комментариях стали обсуждать цены на парковки в Европе и России, доходы среднестатистических россиян и европейцев, а также давать оценку действия московских властей. Многие признают, что действительно в последние годы столица сильно изменилась в лучшую сторону, но парковка является действительно проблемой города.