Волшебные 50. Почему секс в зрелом возрасте становится лучше

Считается, что успех в сексе всегда был прерогативой молодых. Здоровые тела, переизбыток гормонов и множество других факторов прочно укрепили в общественном сознании мысль, что секс в молодости всегда яркий и взрывной. Это подтверждает и исследование сексуального здоровья и поведения, проведённое Институтом Кинси (США). В нём говорится, что с возрастом частота сексуальных контактов партнёров снижается, особенно если они одиноки. Однако коллеги американских учёных опровергли эту точку зрения и заявили, что после 45 лет вступают в силу новые правила.

В ходе совместного исследования учёных из Университета Миннесоты и их коллег из Государственного университета Нью-Йорка выяснилось, что те, кому за 60, несмотря на более низкую частоту половых актов, удовлетворены ими намного больше, чем молодёжь.

По данным исследования "Сексуальное качество жизни и старения" (англ. — Sexual Quality of Life and Aging), с возрастом меняется отношение к сексу. Главным фактором становится не количество, а качество. Люди, родившиеся в 80-е, куда менее оптимистично оценивают качество своей личной жизни, чем те, кто вырос сразу после сексуальной революции, в 60-е и 70-е годы.

Чтобы докопаться до сути вопроса, мы проанализировали данные 6000 человек в возрасте от 20 до 93 лет на протяжении 18 лет, — говорят авторы исследования. — В 1995, 2004 и 2013 годах мы провели опрос по репрезентативной выборке англоговорящих американцев. В опросе учёные попросили оценить по 10-балльной шкале удовлетворённость респондентов их сексуальной жизнью.

Ответы показали, что с возрастом — без учёта других факторов — частота секса снижается, но куда более важным становится его качество. Успех в сексе определяется не количеством "постельных побед", а количеством мыслей и усилий, которые партнёры вкладывают в момент близости.

Именно изменившиеся приоритеты стали главным фактором удовлетворённости возрастных пар сексом. "Когда мы сравнивали людей старшего и младшего возраста по ключевым характеристикам их половой жизни — наряду с социально-демографическими характеристиками, психическим и физическим здоровьем, — у пожилых людей качество половой жизни было куда выше", — говорится в исследовании.

В 45 хочется опять

Данные опроса показали ошеломительные результаты. Оказывается, в 50 лет мужчины получают больше удовольствия от секса, чем в 40. Ответы 40-летних об успехах в постели и удовлетворённости от секса были более удручающими, чем ответы 50-летних.

Это согласуется с улучшением, которое мы наблюдаем в других сферах жизни с возрастом, и подчёркивает преимущества полученного жизненного опыта для сексуальности, когда люди больше узнают о своих сексуальных предпочтениях, а также о симпатиях и антипатиях партнёров, — утверждают авторы исследования. Личной жизнью больше других были удовлетворены те, кто с возрастом уделял больше внимания партнёрам, а также романтической составляющей отношений.

Всё приходит с опытом